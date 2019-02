Treballadors del Consell Comarcal del Baix Empordà protestaran per la «falta de voluntat negociadora» de l'ens

Treballadors del Consell Comarcal del Baix Empordà protestaran al ple d'aquesta tarda per denunciar la "falta de voluntat negociadora" de l'ens. UGT i CCOO es van aixecar de la mesa de negociació el mes de desembre sense resultats i denuncien que l'organisme encara no s'ha posat en contacte amb el comitè. Els sindicats asseguren que el Consell només ha accedit a que els treballadors puguin recuperar el 100% de les incapacitats temporals però, en canvi, que "no adopta les mesures perquè recuperin el 5% que van perdre l'any 2012".

També demanen que es reprengui la valoració de llocs de treball però diuen que el Consell al·lega que el procés s'ha de fer de cap i de nou i que els tràmits no començaran fins que entri un nou govern, a partir del juliol de 2019. "Això ens emplaça a finals de l'any següent per començar a licitar la contractació d'una nova empresa que faci la valoració, que estan obligats a fer des de fa anys", insisteixen.