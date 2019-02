Incendi a un edifici de l'antiga discoteca Pacha de Platja d'Aro

Un nou incendi va afectar ahir l'edifici adjacent de la discoteca abandonada Pacha de Platja d'Aro. Els Bombers van rebre l'avís a quarts de quatre de la tarda i van extingir l'incendi minuts més tard, després de cremar l'edifici adjacent a la discoteca, de 50 metres quadrats. El foc va afectar les bigues i va provocar que una part de la construcció s'esfondrés. En el lloc dels fets s'hi van desplaçar tres dotacions de Bombers i la Policia Local, que hi va posar una tanca metàl·lica al voltant.

L'edifici que es va cremar és una construcció abandonada freqüentada per indigents. Tot i això l'incident no va provocar altres afectacions.

Fa dues setmanes la discoteca ja va patir un incendi. En aquell moment hi havia una persona a l'interior, que va resultar il·lesa. En aquella ocasió el foc hauria destruït completament la discoteca, tancada des de feia anys però que havia viscut una etapa de màxima popularitat durant la dècada dels vuitanta i noranta. L'incendi va provocar el desplaçament de fins a set dotacions dels Bombers. Actualment, el local està en estat de deixadesa i havia estat ocupat en diverses ocasions per persones que hi entraven a buscar sopluig. Fa pocs dies fonts de la Policia Local van informar que actualment almenys una persona hi vivia amb regularitat.

De fet, quan els Bombers van arribar al lloc dels fets, els agents de la Policia Local van informar-los que un home s'havia pogut escapar de les flames il·lès.