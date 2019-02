Empresaris de Palamós reclamen una oficina de Mossos els mesos d´estiu

El president de Tavernes, Restaurants i Oci Nocturn de Palamós, Jordi Rissech, denuncia una onada de robatoris al municipi en els darrers mesos. En aquest sentit, Rissech va reunir-se ahir amb el govern municipal per tractar la qüestió. A la reunió, el president de l'Associació va plantejar la necessitat d'incrementar les mesures de vigilància i va presentar la petició de tenir una oficina dels Mossos d'Esquadra durant els mesos d'estiu.

Rissech va denunciar que els locals membres de l'entitat han patit vuit robatoris al mes de gener. En total, l'associació agrupa 50 locals d'oci i restauració al municipi. A banda de l'associació afectada, altres fonts apunten que aquests delictes haurien augmentat de manera significativa al municipi, arribant fins a 28 robatoris al mes de gener i 12 al mes de febrer.

En aquest sentit, l'alcalde de Palamós, Lluis Puig, va confirmar ahir que hi ha hagut un increment de casos i que s'està treballant per pal·liar la situació. «En casos com aquests, en què es detecta un petit repunt de l'activitat delictiva, posem en marxa un dispositiu especial per intentar frenar els grups delictius», va explicar el batlle. Amb una acció, va apuntar, coordinada amb la Policia Local i els Mossos d'Esquadra.

Segons l'Ajuntament i l'Associació de restauradors -que ha denunciat la situació-, els agents de la policia estan investigant els autors dels furts i tot fa pensar que es tractaria d'una petita banda no organitzada. «Divendres tenim una reunió amb la Policia Local i els Mossos per valorar les mesures preses i per decidir quines noves mesures es poden aplicar», va assegurar Puig.

En qualsevol cas, l'Associació de Tavernes i Restaurants de Palamós va fer ahir una petició expressa a l'Ajuntament per intentar aconseguir una oficina dels Mossos que hauria d'estar operativa entre Setmana Santa i el mes de setembre, que segons ells, ja hi havia estat. «No pot ser que en un municipi turístic com Palamós no hi hagi una parella de Mossos patrullant al nostre poble», va denunciar Rissech, que al mateix temps va demanar que s'aprovi la nova ordenança de la via pública.