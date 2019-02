En marxa la campanya més romàntica de Platja d'Aro

L'Associació d'Empresaris Castell Platja d'Aro S'Agaró (ADEM) ha presentat la campanya Platja d'Aro in Love per fer valer la faceta més romàntica del municipi. La proposta consisteix en concentrar diverses activitats -durant uns dies d'octubre- relacionades amb l'amor i coincidint amb la celebració de Sant Valentí. La primera edició de la campanya començarà demà i durarà fins al diumenge, 17 de febrer.

El president d'ADEM, Manel Canadell, va explicar ahir que l'objectiu és consolidar l'aspecte cultural de la campanya i desestacionalitzar el turisme. «Volem anar enfortint i consolidant la vessant cultural no només econòmica de la iniciativa», va apuntar Canadell.

L'Associació compta amb 188 associats que participaran i es beneficiaran de la campanya, que, asseguren des de l'entitat, ha estat organitzada de manera coordinada amb l'Ajuntament. Algunes de les activitats són els menús especials que han preparat una quinzena d'establiments locals per aquestes dates. Per altra banda hi ha previstes lectures de poesia, concerts, visites guiades i activitats gastronòmiques.



Tradició d'amor

Els organitzadors volen tornar a posar en primer pla la tradicció romàntica d'un municipi que en el passat havia estat agermanat amb poblacions amb un passat tan relacionat amb l'amor com Verona, a Itàlia, o Terol, a Espanya. «Als anys 60 el municipi havia organitzat la campanya El Amor se Cita en Platja d'Aro; nosaltres hem proposat fer-ne una versió actualitzada que, a més, ens va molt bé per les dates per desestacionalitzar el turisme», va assegurar Canadell, a la presentació de la campanya.

La resta d'activitats i més informació sobre la campanya turística es poden consultar a la web de l'Associació, www.adem.cat.