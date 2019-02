Uns 340 estudiants participen a l´acte de conscienciació del trànsit a Palafrugell

Uns 370 estudiants van participar ahir a la jornada de conscienciació sobre el trànsit «Canvi de marxa» a Palafrugell. L'acte es va celebrar al Teatre Municipal i està pensat per fomentar conductes responsables i d'autoprotecció a la carretera pels joves. En aquest sentit, hi van assistir alumnes d'entre 14 i 18 anys de l'INS Frederic Martí Carreras i l'INS Baix Empordà del municipi.

El projecte «Canvi de marxa» consisteix en la representació fictícia d'una conversa entre dues germanes, una de les quals presencia un accident de trànsit quan es dirigeix en cotxe cap a la discoteca. Aquesta truca a l'altra i li explica com ha procedit per avisar les autoritats i socórrer els afectats. Durant el seu relat, s'intercalen vídeos informatius i també testimonis reals d'un policia, un bomber i un membre del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que expliquen la seva experiència professional com a cossos d'emergència que s'ocupen de la gestió més immediata d'un accident.

Així mateix, també es recullen els testimonis reals d'una persona que ha patit un sinistre i d'un familiar d'una víctima, que, al seu torn, mostren les conseqüències que tenen els accidents pels mateixos afectats i per les persones més pròximes.



Acte conjunt per a la joventut

L'activitat educativa va ser impulsada per la fundació privada sense ànim de lucre Mutual de Conductors amb el suport del Servei Català de Trànsit. A més, amb la col·laboració de Salut Jove i de l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Palafrugell.

A banda dels joves, a l'acte hi van participar la regidora de Benestar Social i Ciutadania, Rosa Massaguer; la regidora de Joventut, Marta Baserba; el cap de seguretat viària del Servei Català de Trànsit, Xavier Nieto; el president de la Fundació Mutual de Conductors, Joan Badenes; i el patró de la Fundació Mutual de Conductors, Salvador Tarodo.