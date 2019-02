Palafrugell digitalitza el seu patrimoni

Els usuaris de l'aplicació mòbil de Palafrugell ja poden consultar digitalment els edificis més emblemàtics del municipi. La nova secció -anomenada «Ruta de Patrimoni»- consisteix en un apartat que afegeix informació sobre els 28 espais històrics que ja estan senyalitzats mitjançant plaques.

«El que hem fet és valoritzar tota la feina que estava feta en les plaques de patrimoni i posar-la a una plataforma digital», va explicar ahir el regidor d'Arxiu Municipal, Albert Tané.

L'objectiu de la modificació, va apuntar, està enfocat als habitants i als turistes que visiten a vila. L'Ajuntament va presentar la modificació el dimecres i, segons han explicat, permetrà fer un circuit pels llocs més especials aportant, a més, a cada espai una imatge antiga, una imatge nova, la geolocalització i descripcions en català, castellà i anglès.

Alguns dels espais històrics que apareixen són l'antic Hospital municipal, la Cooperativa, l'escola Torres Jonama, la casa Peya o Can Mario, entre altres. La iniciativa també ha servit per afegir informació sobre dos personatges palafrugellencs destacats com són l'industrial Joan Miquel Avellí i el músic Emili Juanals.

La finalitat, però, és en el futur seguir incorporant novetats sobre la història del municipi. «Ara hem afegit aquestes plaques però volem ampliar-ho més endavant», va dir Tané. En aquest sentit, un dels propers espais que s'incorporarà, asseguren, és l'antic Museu del Suro.



Noves millores

L'Ajuntament qualifica aquesta nova secció com una forma més d'acostar el «patrimoni i la història de la nostra vila» a través d'un aparell tan popular com el telèfon mòbil.

L'aplicació de l'Ajuntament de Palafrugell ofereix també la informació actualitzada del municipi com són les notícies, l'agenda, el servei meteorològic i els esdeveniments més destacats. A banda d'aquesta nova Ruta de Patrimoni, l'aplicació havia incorporat recentment una Ruta dels Miradors de la vila. En aquest sentit, la plataforma també incorpora telèfons d'interès, informació sobre les farmàcies o punts de salut, entre d'altres. Pels qui encara no se l'hagin descarregat, l'aplicació es pot aconseguir gratuïtament tant per Android com per IOS.