El ple dona llum verda a la inversió d´un milió i mig d´euros a Sant Feliu el 2019

El ple de Sant Feliu de Guíxols va donar llum verda ahir a la inversió d'1,4 milions d'euros al municipi aquest 2019. L'equip de govern (TSF, ERC i PSC) va votar a favor del crèdit extraordinari i els grups de l'oposició (CiU, Guíxols des del Carrer, Avancem-Més) van votar en contra. El grup de la CUP no va acudir al ple extraordinari, ja que el seu regidor, Aniol Negre, va renunciar al càrrec fa dues setmanes. La votació d'ahir va servir per a l'aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari per finançar diversos projectes que es duran a terme aquest any en un municipi que no té aprovats els pressupostos de 2019.

«Les inversions no inclouen grans projectes perquè ja s'estan executant, però resolen problemes molt puntuals que volem que s'executin abans de l'estiu», va apuntar ahir l'alcalde, Carles Motas. Entre els projectes més destacats hi ha una partida de 420.000 euros en adquisició de maquinària destinada a la neteja al carrer consistent en tres escombradores i dos compactadores. La plaça Alabric i l'entorn de l'Asil Surís tenen una inversió de 306.000 euros, per una modificació en les obres. Per altra banda, també s'invertirà en la redacció del Projecte Museu Carmen Thyssen, la pavimentació d'asfalt, mobiliari urbà, enllumenat públic i parcs infantils.



L'oposició, en contra

La proposta financera, però, va ser criticada pel grup municipal Guíxols des del Carrer-Entesa, que va deixar clar que l'objectiu del govern era alterar uns pressupostos que han estat prorrogats perquè els de 2019 no es van aprovar.

Una de les altres formacions que va votar en contra -CiU- va alertar que aquest crèdit serviria perquè el govern es pogués fer la «foto de la revista». La seva portaveu, Dolors Ligero, va acusar el govern de ser «un exemple de la mala gestió dels diners públics» i va demanar que l'Ajuntament no s'endeuti més.