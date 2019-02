Els Mossos decomissen a Vulpellac marihuana valorada en un milió d´euros

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones en una operació que ha permès decomissar en una nau industrial de Vulpellac (Baix Empordà) uns 160 quilos de cabdells de marihuana a punt de posar a la venda, amb un valor estimat de més d'un milió d'euros.



Segons ha informat avui la policia catalana, els dos detinguts, que han ingressat en presó preventiva, són el propietari de la nau i el responsable de la plantació, que s'ocultava a la nau industrial i que defraudava el fluid elèctric per a la cura de les plantes de marihuana.





En un subterrani de la nau, al qual s'accedia mitjançant una escala, els agents van localitzar tres grans assecadors amb multitud de cabdells i tot el material necessari per al cultiu de les plantes, com ventiladors, focus, bombetes, sacs de terra, aparells d'aire condicionat, bidons per purificar l'aigua i una trituradora elèctrica.