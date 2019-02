Punt i final a la batalla judicial de la subestació elèctrica de Forallac

El Suprem ha avalat el desmantellament de la subestació elèctrica de Forallac que es va iniciar el 2016. El tribunal dona la raó a les entitats ecologistes que van denunciar l'obra i conclou que l'Ajuntament no hauria d'haver expedit la llicència d'obres que es va donar el 31 d'agost de 2011, quan el projecte ja s'havia ordenat enderrocar per part d'un jutjat.

A més, declara «il·legal» el Pla Especial per construir la subestació promogut pel consistori baix-empordanès i Endesa, i que posteriorment va aprovar la Generalitat. També tomba els arguments de la companyia que al·legava que no es podria abastir la població en cas que s'enderroqués. La Generalitat i Endesa havien presentat el recurs que el Suprem ara ha desestimat.



L'última oportunitat

Actualment no queda pràcticament res de la subestació elèctrica que es va començar a construir el 2005. No ha estat fins ara, però, que s'ha confirmat que no es podrà fer. Tot plegat, després que el Tribunal Suprem hagi escoltat els arguments de les entitats ecologistes que van denunciar, i hagi desestimat, en canvi, els recursos interposats per Endesa i la Generalitat. Els magistrats conclouen que la llicència d'obres que va expedir l'Ajuntament de Forallac era irregular, ja que quan es va donar, hi havia una sentència d'un jutjat contenciós que obligava a l'enderroc de l'obra.

A més, també consideren irregular el primer permís que es va expedir i que és el que va comportar la denúncia inicial el 2005 per part dels ecologistes, que al·legaven que l'obra que es pretenia fer era en sol agrícola.

Amb la sentència, «es tanca definitivament la batalla judicial», va afirmar ahir l'advocat que ha portat el cas, Eduard de Ribot. «Era l'última carta que tenien per intentar legalitzar-ho».

Les entitats reconeixen que gairebé tot està retirada, però recorden que encara falta treure part de la base i de l'estructura de formigó i fonamentació de la que va quedar coberta per terres.