Tres detinguts en l´onada de robatoris de Palamós

Tres persones han estat detingudes en l'actuació conjunta de la Policia Local i els Mossos d'Esquadra per l'onada de robatoris de les darreres setmanes a Palamós. Un dels detinguts ha ingressat a presó i els altres dos han passat a disposició judicial.

Segons els cossos policials, les persones formen part d'un grup reduït no organitzat que es dedica al petit furt i que actua de manera itinerant. Precisament la pressió policial exercida els darrers dies -on es va activar el protocol pel repunt en l'activitat delictiva- va motivar que el grup es traslladés a una altra població on finalment se'ls va detenir dijous.

Tal com va avançar aquest diari dimecres, el municipi ha patit una onada de robatoris durant les últimes setmanes. En aquest sentit, l'Ajuntament va convocar ahir una reunió amb els comandaments dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local de la vila per tractar aquest tema i altres qüestions de seguretat.

A més, tal com van reclamar les entitats d'empresaris, l'Ajuntament demana a la Generalitat que destini una patrulla fixa de Mossos durant els mesos d'estiu al municipi.