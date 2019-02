Santa Cristina d´Aro excava la necròpolis de l´església de Romanyà

Santa Cristina d'Aro iniciarà la setmana vinent una intervenció arqueològica a l'entorn de l'església de Sant Martí de Romanyà de la Selva per aprofundir en el coneixement de la necròpolis i poder internar-se en el coneixement cronològic de l'assentament. L'excavació segueix la intervenció preventiva feta fa 3 anys, forma part del projecte de recerca aprovat per l'Ajuntament i pel Departament de Cultura de la Generalitat. L'Ajuntament ha organitzat una reunió informativa amb els veïns de Romanyà per explicar el projecte amb la presència de responsables del projecte i de les excavacions. L'actuació es farà tant a la plaça de l'Església com a la parcel·la privada de la família Almeda.