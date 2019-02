Els valors d´una fortificació històrica al mig de l´Empordà

No és estrany que els edificis emblemàtics siguin punts d'atracció per als inversors estrangers. Un exemple n'és el castell de Foixà, que ha rebut nombroses propostes per ser transformat en hotel o en centre de meditació religiosa. Els seus propietaris, però, fins ara les han rebutjat. «Volem conservar els seus valors i que no acabi perdent l'esperit», explica l'Enric Mir, un dels tres germans propietaris de la fortalesa empordanesa.

Situat en un turó de Foixà, la documentació més antiga que es conserva de la fortificació és del segle XIII i patint nombroses modificacions als segles XVI, XVIII i XIX. La posició privilegiada i de control a les terres de l'antic comtat medieval d'Empúries feia que els senyors de Foixà cobressin un peatge a les persones que volien travessar el riu Ter, assenyala Mill. «Era la seva principal forma de finançar-se i, segons s'explica, o pagaves, o mories».

Sense el peatge, però, una de les principals dificultats que poden passar més desapercebudes en l'actualitat és el manteniment i conservació del mateix. Per aquest motiu, els propietaris han posat per primera vegada sobre la taula la possibilitat d'organitzar activitats respectuoses amb el territori i que al mateix temps serveixin per evitar-ne la venda. En aquest sentit, asseguren, les despeses mensuals poden arribar a superar els 4.000 i els 5.000 euros sense comptar la calefacció.

Entre les propostes que es volen desenvolupar per fer front a les despeses, algunes més avançades que altres com els concerts, hi ha la celebració d'esdeveniments gastronòmics, casaments, jornades, presentacions de llibres i gravacions de publicitat o cinema. Al cap i a la fi, els propietaris busquen activitats que serveixin per aconseguir el doble objectiu de contribuir en les despeses sense canviar el caràcter històric del castell. «A la Costa Brava s'ha creat el grup SOS Costa Brava perquè no es construeixi més, la nostra idea és organitzar una cosa similar amb gent de la zona», insisteix Mir, que té l'objectiu de fer un grup amb persones de la zona que tinguin el mateix problema i inquitetuds.

Mir és arquitecte i un apassionat de la història i això l'ha conduït durant molts anys a organitzar visites guiades gratuïtes que tenen lloc un cop cada quatre setmanes els mesos de bon temps. Per apuntar-s'hi, cal trucar a l'Ajuntament de Foixà i donar un número de contacte. Els horaris de 2019 seran penjats en breus a la web del consistori. «Les visites solen ser de grups de trenta i duren unes dues hores», informa l'Àrea de Secretaria de Foixà, que s'encarrega de gestionar les rutes.

Amb més de set segles d'història, la construcció ha estat habitada gairebé de forma inintermitent, però no va ser fins a finals dels 1970 quan la família Foixà va vendre la propietat després d'haver marxat a Madrid a principis de la Guerra Civil. Segons la documentació, recorda Mir, la major part del castell va ser enderrocada el 1716 durant el Decret de Nova Planta. Excepte les muralles i una part de la torre d'homenatge, que es van conservar, no va ser fins al 1760 quan es va tornar a reconstruir després dels fets.

Les peces més emblemàtiques de la fortificació, com la làpida de Bernat Guillem de Foixà del segle XIV i un sarcòfag de Guillem de Foixà del segle XV, es poden visitar avui a l'església de Nostra Senyora de l'Esperança, a s'Agaró. Una altra curiositat en les històries que expliquen els actuals propietaris a les visites és la figura de Jofre de Foixà. Del llinatge dels senyors de Foixà, Jofre de Foixà va ser un trobador català autor del tractat poètic Les Regles de trobar, una còpia de la qual es conserva al Cançoneret de Ripoll.