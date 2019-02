Detenen dos joves que venien droga al carrer i fins i tot a menors a Palafrugell

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos joves a Palafrugell, un d'ells menor d'edat, per vendre droga continuada fins i tot a menors d'edat. Els detinguts, que es desplaçaven amb motocicleta de forma temerària i sense permís de conduir, tenien diversos punts de venda al municipi de Palafrugell.

La venda de drogues al mig de la via pública havia creat moltes queixes veïnals.

Els arrestats són un home de 24 anys, de nacionalitat marroquina i veí del municipi, i un menor d'edat que va quedar imputat com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, tràfic de drogues. Al detingut major d'edat se li imputa un delicte contra la seguretat del trànsit, per conducció temerària.



Venda continuada

A principis del mes de gener els Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal d'Empordà van tenir coneixement, a través de diverses queixes veïnals, que en diversos carrers de la població de Palafrugell, s'hi estaria produint un delicte contra la salut pública de forma continuada.

La Unitat d'Investigació, que es va fer càrrec de portar el cas, i que va comptar amb la col·laboració de la Policia Local de Palafrugell, va verificar que dos joves es dedicaven a la venda de substàncies estupefaents a la via pública, concretament als carrers Mestre Sagrera, Torroella i Marçal de Trinxeria.

Un moment de l'intercanvi - Mossos

Els investigadors van detectar multitud de transaccions il·lícites diàries de marihuana a canvi de diners.

Aquests moviments van generar molta alarma social entre els veïns de la zona ja que els actes delictius es produïen davant menors d'edat que sovint n'eren testimonis.

Per dur a terme aquest negoci els joves circulaven bàsicament amb motocicleta, des de el seus domicilis fins als punts de venda. Els agents van detectar que després d'efectuar les transaccions es movien ràpidament amb aquest vehicle, però també amb bicicleta o a peu, per evitar que els compradors fossin interceptats per la policia.

Els dos joves també venien droga a menors d'edat, essent un fet molt greu donada la vulnerabilitat d'aquest col·lectiu i comportar un risc per la seva salut.



Enxampats fent conducció temerària

Durant la investigació els mossos van ser testimonis de com un dels joves conduïa la motocicleta temeràriament pels carrers del municipi. Aquest circulava saltant-se totes les normes de circulació, fins i tot contra direcció, provocant que els usuaris de la via haguessin de modificar les seves trajectòries per evitar col·lidir. A més el conductor no disposava de la llicència preceptiva per conduir aquest vehicle.

Els agents van intervenir la motocicleta ja que aquesta era usada per perpetrar els il·lícits i a més era utilitzada per cometre delictes contra la seguretat del trànsit posant en risc els usuaris de la via.

En els moments de les detencions els agents els van localitzar un ordinador portàtil, diverses bossetes de plàstic transparent, 16,57 grams de marihuana, així com un total de 670 euros amb bitllets fraccionats.

El detingut major d'edat, a qui li consten nombrosos antecedents pels mateixos il·lícits, va passar el dia 15 de febrer a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de La Bisbal, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs. El detingut menor d'edat serà citat pròximament per declarar davant la Fiscalia de Menors.