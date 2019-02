Tret de sortida al programa d'inserció laboral baix-empordanès Som Singulars

S'inicia el programa d'inserció laboral Som Singulars del Consell Comarcal del Baix Empordà. Es tracta d'una iniciativa que ofereix suport en la recerca de feina i formació professionalitzadora en quatre oficis per a joves d'entre 16 i 29 anys. En aquest sentit, les entrevistes a les persones interessades començaran dimarts a les deu del matí al Convent dels Agustins de Torroella de Montgrí.

Som Singulars és un programa d'ocupació juvenil que proposa quatre cursos diferents: atenció al client, auxiliar de magatzem, ajudant de cuina i ajudant de cambrer. És una iniciativa conjunta del Consell Comarcal amb la Generalitat de Catalunya, el Servei d'Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, el Fons Social Europeu i els ajuntaments de Calonge, Castell-Platja d'Aro, Palafrugell, Torroella de Montgrí i la Bisbal d'Empordà.

Totes les formacions de la iniciativa consten de 200 hores, repartides en 140 de formació professionalitzadora, 10 de mòduls transversals i 50 de formació pràctica. Els requisits per participar al programa són tenir de 16 a 30 anys i estar inscrit com a demandant d'ocupació a l'Oficina de Treball de la Generalitat i a Garantia Juvenil. A més, el programa compta amb un acompanyament i seguiment tutoritzat per al jove al llarg de tot l'any, amb l'objectiu de facilitar el seu retorn al sistema educatiu o la inserció al mercat de treball.