Arturo Prades repeteix com a candidat del PSC a Calonge i Sant Antoni

Arturo Prades torna a ser cap de llista del Partit Socialista de Catalunya (PSC) a Calonge i Sant Antoni després de ser escollit dissabte per la militància. Prades és economista i empresari i l'actual tercer tinent d'alcalde del municipi.

«Volem donar oportunitat als més joves i així evitar que hagin de marxar del municipi per manca d'oportunitats», va destacar ahir Prades. Com a actual regidor de Promoció Econòmica i com a alcaldable socialista, el candidat aposta per reptes com desestacionalitzar l'economia perquè l'ocupació sigui els 365 dies de l'any. Altres polítiques que posa per davant són la formació als aturats i el desenvolupament de lloguer de pisos socials.

Sobre la seva reelecció com a candidat, va assegurar: «Estic molt content i tinc moltes ganes de treballar per allò que realment és important per als nostres ciutadans». Pe que fa a l'actual equip de govern al municipi, està format per un pacte entre CiU, PSC, Compromís i l'exmilitant del PP, ara regidor no adscrit, Joan Pons.