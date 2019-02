El conflicte per la gestió del menjador escolar de Torroella arriba al TSJC

El conflicte per la gestió del menjador escolar de Torroella arriba al TSJC Torroella de montgrí

El conflicte per la gestió del menjador escolar del col·legi Guillem de Montgrí de Torroella de Montgrí fa un pas més i arriba al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Tal com es va fer públic ahir al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), el Tribunal ha admès a tràmit la demanda i l'ha notificat a les parts afectades perquè es puguin personar en la causa.

La problemàtica va aparèixer l'agost passat quan el Consell Comarcal del Baix Empordà va oficialitzar per decret la retirada de la gestió del servei de menjador escolar a l'AMPA del col·legi per passar-se a prestar per l'empresa Càtering Vilanova S.L. L'AMPA havia ofert el servei durant més d'una dècada.

En aquest sentit, l'associació de mares i pares va recórrer la decisió al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic abans de l'inici de curs, al setembre. El mateix tribunal, però, va inadmetre el recurs al·legant manca de legitimació i representació el 7 de novembre. La decisió del Tribunal de no tractar el fons de la qüestió pel fet de no admetre a tràmit el recurs és precisament la qüestió que ara està investigant el TSJC.



Avui, reunió a l'Ajuntament

Per altra banda, el 4 de febrer el Tribunal va resoldre posar en coneixement del Tribunal Català de Contractes Públics el recurs, reclamar l'expedient administratiu del cas al Consell Comarcal del Baix Empordà en el termini de vint dies i citar al cap de nou dies l'empresa Eurest Catalunya S.L., perquè pugui comparèixer i personar-se com a part demandada.

El recurs contenciós administratiu ha estat presentat per l'AMPA contra el Consell Comarcal i el porta l'advocat Benet Salellas. Segons va informar ahir el tresorer de l'associació de pares i mares, Toni Guix, avui se celebra una reunió sobre la qüestió a l'ajuntament de Torroella amb el Consell Comarcal, l'AMPA, representants del Departament d'Ensenyament i representants de l'Ajuntament del municipi.