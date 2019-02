SOS Costa Brava denuncia abocaments a la muntanya de Sant Sebastià de Palafrugell

La plataforma ecologista SOS Costa Brava va denunciar ahir abocaments «il·legals» en un sector de la muntanya de Sant Sebastià de Palafrugell. L'entitat fa la denúncia alertada per veïns de la zona i avisa que l'objectiu del llançament de runes té l'objectiu de «modificar els pendents» i «preparar el solar per a la seva urbanització». L'àrea, però, està afectada per la moratòria urbanística d'un any de la Generalitat.

L'entitat recorda que en aquesta zona, anomenada sector 3, s'hi preveia la construcció de 23 nous habitatges amb 3.560 metres quadrats de sostre edificable. Per aquest motiu, reclama a l'Ajuntament que aturi els treballs i que incoï un expedient de protecció de la legalitat urbanística i sancionador. El regidor d'Urbanisme, Jaume Palahí, va afirmar ahir que fa un mes i mig els van obrir un expedient per uns abocaments que es van detectar i que ahir mateix el consistori hi va enviar un inspector per comprovar si se n'hi estan fent de nous.

Segons la plataforma, el sector s'ha de desclassificar perquè, si s'hi edifica, «l'impacte paisatgístic i ecològic seria brutal» i similar al de la pedrera s'Antiga de Begur. A més, els ecologistes apunten que els abocaments s'haurien fet sense llicència per modificar l'orografia de la zona.

Per això, han entrat un escrit de denúncia a l'Ajuntament per demanar que es paralitzin els treballs, s'obri un expedient de protecció i sanció, es retirin les runes i es restauri el pendent original. SOS Costa Brava també reclama que es limiti l'accés rodat al sector per «evitar que es converteixi en un abocador incontrolat» i que s'incorpori al web municipal informació sobre els espais afectats.