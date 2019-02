Set ducs moren en vuit anys a l´autovia entre Calonge i Santa Cristina d´Aro

L'associació ecologista Grup de Natura Sterna va denunciar dimecres la mort d'un altre duc a l'autovia C-31 de Calonge. L'entitat té comptabilitzats la mort de set aus de la mateixa espècie amb vuit anys a l'autovia entre Calonge i Santa Cristina d'Aro.

Segons alerta l'associació, les àrees més crítiques són la baixada del radar de Calonge a la C-31 (als quilòmetres 312, 318, 319 i 310) i a la sortida de Santa Cristina d'Aro a la C-65 (als quilòmetres 4 i 5). En aquest sentit, van presentar un informe al Departament de Territori i Sostenibilitat on es demanava que s'apliquessin mesures com la de posar pantalles opaques al costat de la via en aquests punts.

«Si no s'apliquen mesures pot ser que s'acabi produint una extinció local d'aquesta espècie al sud de la Costa Brava», alerta el president de Grup de Natura Sterna, Jaume Ramot. Des del 1999, l'entitat és l'encarregada de fer el cens de la població de ducs adults, a més, del marcatge i anellament dels polls joves per estudiar-ne la dispersió. En aquests moments, Natura Sterna té comptabilitzades unes 26 parelles al territori.

La mort del mascle de duc de dimecres pot provocar la mort de més animals, alerta Ramot. «Aquesta època coincideix que és de criança i prop del mascle mort hi ha la femella amb les cries que ara sense el pare probablement acabaran morint de gana». Tal com recull l'informe de l'associació, les causes més comunes de mortalitat de ducs a aquesta zona són les col·lisions a les carreteres i l'enrampamanet a les línies elèctriques.



Pendents de mesures del 2018

L'entitat baix-empordanesa Grup de Natura Sterna reclama l'aplicació de les mesures contemplades a l'informe que va enviar l'associació al Departament de Territori i Sostenibilitat el 2018 per mitigar la mortalitat d'aus al llarg del traçat de l'autovia C-31 i la C-65 entre Calonge i Santa Cristina d'Aro. Entre les quals hi ha la de posar una pantalla que pot ser natural amb arbres o d'un altre material opac per obligar als ocells a aixecar el vol en aquesta zona.