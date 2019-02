Inicien l'última campanya d'esterilització de gats domèstics de l'any a Begur

L'Ajuntament de Begur i l'Associació Progat Begur-Esclanyà organitzen el dimecres, 27 de febrer, la segona i darrera campanya d'esterilització de gats domèstics de l'any. La campanya es farà entre les cinc i les set de la tarda a l'Espai Mas d'en Pinc. La finalitat de la iniciativa és la d'evitar el nombre de cries, poder controlar les colònies i aconseguir una millora de la qualitat mediambiental. Paral·lelament, des de principis del 2000, l'organització animalista Progat realitza campanyes d'esterilització de gats de carrer.

Per incentivar l'esterilització, el govern local i l'entitat financen conjuntament la major part del cost de la intervenció. Els propietaris han d'estar empadronats al municipi i han de pagar només el preu únic de 35 euros per intervenció. Per poder beneficiar-se de la campanya, els interessats hauran de fer la preinscripció presencial el dimecres. Després de la inscripció, la clínica veterinària que participa contactarà amb el propietari de la mascota.