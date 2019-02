La multa de soroll a la taverna Can Moni de Palamós arriba al Tribunal Constitucional

El cas judicial per la multa de soroll que va interposar l'Ajuntament de Palamós el 2015 a la taverna Can Moni de Palamós arriba al Tribunal Constitucional (TC). Després de la sentència de l'1 de febrer de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem (TS), que desestima el recurs de queixa que va presentar l'establiment que va rebre la sanció econòmica, la defensa de Can Moni ha decidit presentar un recurs d'empara al TC per presumpta vulneració del dret fonamental a una tutela judicial efectiva.

Tal com reconeix l'advocat que porta el cas i cap dels serveis jurídics de l'associació d'establiments Fecasarm, Joaquim Boades, han pogut arribar al TC perquè prèviament havien denunciat la presumpta vulneració del dret fonamental al TS. Segons Boades, el Suprem no ha entrat en el fons del tema i ara poden anar a una instància superior. «Al final del procès, volem que s'anul·li la sanció econòmica perquè com s'ha demostrat les proves de so no es van fer bé», assegura l'advocat.

El dret a tutela judicial efectiva és un dels drets reconeguts amb el rang de fonamental per l'article 24 de la Constitució Espanyola i inclou una sèrie de drets que s'han de garantir durant el procés judicial. En aquest sentit, si un ciutadà considera que un tribunal no li ha garantit aquest dret, pot defensar-se, com és el cas, mitjançant la interposició del recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional.



A principis de març

En el recurs de cassació que el local va presentar al TS i que s'ha desestimat tenia l'objectiu d'anul·lar una sentència judicial que conté una incorrecta interpretació o aplicació de la Llei. Segons el lletrat, les proves que originen la multa són insuficients.

En concret, l'advocat creu que hi ha tres punts que demostren que no hi ha proves suficients. El primer, segons Boades, és que el mesurament acústic que va fer l'Ajuntament per imposar la sanció no es va ser fet correctament i d'acord amb la normativa, ja que no hi consta la mesura del soroll de fons. El segon, defensen, és que el tècnic que va fer el mesurament no estava format per fer-ho. I, el tercer, que el tècnic que va fer la mesura va ser alhora l'instructor de l'expedient que va acabar amb la sanció.

Ara, un cop rebuda la notificació de Suprem, l'establiment prepara el recurs d'empara al TC que presentarà a principis de març.