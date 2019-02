Sant Feliu de Guíxols comença la segona fase de millora de l'enllumenat públic

Sant Feliu de Guíxols comença la segona fase per la millora de les instal·lacions d'enllumenat públic de la ciutat. Les obres consisteixen en la instal·lació de dos quadres de comandament al passeig dels Guíxols que permetran retirar la cabina de telèfon, la cabina de taxis, el quadre de fusta antic dels comptadors del passeig, els diferencials de la pantalla informativa i el quadre de comandament de festes ubicat al carrer Sant Llorenç.

Segons va informar ahir la regidora de Serveis Municipals, Laura Aiguaviva, a Ràdio Sant Feliu de Guíxols, la primera fase va ser el soterrament de línies elèctriques. L'actuació de soterrament es va portar a terme fa dos anys i va afectar les línies elèctriques que estaven instal·lades per sistema aeri i que era d'on es tenia accés a la xarxa en qualsevol esdeveniment que tingués lloc a la zona.

A la zona dels taxis se situarà un tòtem on s'ubicarà la informació de la ciutat i del servei de transport de taxi. En aquest espai, també s'hi instal·larà una cabina de telèfon per als taxistes que quedarà integrada amb l'altra pantalla com un sol element.

La regidora de Serveis Municipals també va advertir que les millores afectaran, a més, renovacions del quadre de llum del carrer Zorrilla i al carrer Velázquez que té deficiències en la il·luminació a causa de la falta de paret de suport i a on cal aportar pals per poder ubicar els punts de llum.

Una darrera zona on també afectarà la segona fase és zona de pas dels alumnes del col·legi Gaziel que, segons l'Ajuntament, té importants mancances. Les obres de millora van ser aprovades en el darrer ple municipal sobre el crèdit extraordinari de dimecres 14 de febrer i suposaran un cost total de 33.000 euros.