Elaboren un oli de qualitat «suprema» al parc Natural del Montgrí

La recuperació d'oliveres centenàries en terrenys del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter ha permès elaborar un oli d'oliva verge extra de qualitat "suprema". En aquest sentit, s'ha creat una nova marca anomenada Oli Cau del Duc que es distribuirà a partir de la setmana vinent a través de la cooperativa Empordàlia, un dels socis participants amb les certificacions de la DO Empordà i de producció integrada.

Aquesta és una iniciativa que ha comptat amb la participació de nou productors i l'assessorament tècnic de la Fundació Mas Badia que va arrencar fa tres anys. La primera collita ha permès obtenir 3.000 litres amb una superfície d'olivars de 22 hectàrees. La zona, però, té un potencial més gran (fins a 200 hectàrees) i el projecte està obert a més productors interessats.

L'oli, que és de qualitat 'premium' (la màxima categoria d'un oli verge extra), s'ha elaborat amb olives de la varietat argudell. Es tracta d'una varietat autòctona de la zona de l'Empordà que està ben adaptada als terrenys de secà. Fins ara no es treia massa rendiment a aquestes oliveres perquè havien quedat "envellides". El que s'ha fet amb el projecte ha estat podar-les per tal que tornessin a brotar i reactivar així la seva producció. "Volíem recuperar el llegat que havíem heretat dels nostres avis i besavis per poder-lo conservar", ha afirmat un dels productors, Eliseu Muní.

La majoria dels productors ja provenen de la producció integrada de fruita i per tant el que han fet ha estat aplicar-ho a les oliveres sota l'atenta mirada dels tècnics de l'IRTA-Fundació Mas Badia. Durant aquest temps, s'ha aconseguit una doble certificació: la DO Empordà i la de producció integrada. Aquesta última es caracteritza per minimitzar l'ús de productes agroquímics i adobs en la producció, respectar la conservació del medi ambient i aprofitar els coneixements científics per aconseguir la viabilitat econòmica. A la pràctica, vol dir que els tècnics assessoren els productors de quin és el moment de fer els tractaments o les quantitats d'adobs necessàries entre d'altres aspectes.



3.000 litres de la primera collita

La primera collita s'ha fet amb una superfície d'olivars de 22 hectàrees i una producció de 35 tones. Això ha permès obtenir 3.000 litres d'oli. Segons els impulsors, hi ha un potencial molt més gran (calculen unes 200 hectàrees) i subratllen que tots els propietaris que tinguin oliveres a la zona d'aquesta varietat poden afegir-se al projecte. Hauran de reunir els requisits de la producció integrada i poden ser de fora dels límits del parc.

La rendibilitat del projecte, però, depèn en gran mesura del suport dels ajuntaments, d'altres institucions i de la mateixa societat, segons ha subratllat Muní durant la presentació que s'ha fet en un acte a Torroella de Montgrí. Defensen que no només es tracta de recuperar unes oliveres sinó un paisatge i un patrimoni que tindrà un impacte positiu en l'economia o el turisme sostenible.

Un dels experts en oli convidat a la jornada, Francisco Hermoso, que ha dirigit un tast entre els assistents ha elogiat el producte per la seva màxima qualitat. I l'ha definit com a un "oli molt equilibrat, amb gust afruitat, verd però amb notes madures, amb un dolç molt harmònic i també un punt amargat i picant".

La venda de l'Oli Cau del Duc es farà des de la cooperativa Empordàlia a la qual pertanyen els socis productors.