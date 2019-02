La Policia Local de Sant Feliu no farà més hores extres com a protesta laboral

La Policia Local de Sant Feliu no farà més hores extres com a protesta laboral sant feliu de guíxols

El cos de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols no farà més hores extres com a protesta pels retards en els pagaments de les hores extres. Els treballadors van anunciar ahir la mesura en una concentració al ple municipal per donar visibilitat al conflicte.

Una de les reivindicacions principals del cos és el retard en el pagament de les hores extres. El sindicat majoritari de la policia ganxona, el SAP-PL, denuncia la decisió de l'Ajuntament d'abonar les hores extraordinàries d'agost al mes de març. Segons l'acord, a partir del març, cada mes s'abonaran les hores extraordinàries d'un mes diferent.

«No tolerem que hàgim d'esperar un any per cobrar unes hores que ja estan fetes en un ajuntament sanejat com el de Sant Feliu», alerta Sergi Fernàndez, delegat del sindicat SAP-PL a les comarques gironines.

L'Ajuntament reconeix la tardança en el pagament i apunta que està pendent de resolució. «És una reivindicació que tenen que està pendent de gestionar-se i no crec que hi hagi problemes perquè així sigui», anuncia el regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Vilà.



Avui, mesa de negociació

Una altra de les queixes del sindicat és el nombre d'interins, que gairebé supera la meitat de la plantilla de la policia. En l'actualitat 12 places d'agents són interins i 17, funcionaris. En aquest sentit, Vilà defensa que en la present legislatura hi ha hagut dues convocatòries de places al cos. «Ara mateix hi ha en curs una convocatòria de quatre places», apunta el regidor.

L'Ajuntament celebra avui una mesa de negociació amb els sindicats per tractar aquestes qüestions entre altres. A la reunió hi assistirà el sindicat SAP-PL, que té 23 afiliats de la plantilla total, i també els representants sindicals de la resta d'organitzacions.