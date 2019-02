Treuen llaços grocs i el cartell de l´AMI de la Bisbal després del judici per les estelades

Els Mossos d'Esquadra han identificat aquest dimarts a quatre persones per arrencar llaços grocs i una placa de l'AMI a la Bisbal d'Empordà. Es tracta d'un grup de persones que ahir van anar a judici a la capital del Baix Empordà per haver arrencat una vuitantena d'estelades al municipi de Verges. Segons expliquen en un vídeo penjat a les xarxes socials, al sortir dels jutjats van aprofitar per "netejar" el municipi i amb un pal van estirar diversos llaços grocs.

Els Mossos d'Esquadra els van identificar, però no els van requisar el pal perquè van considerar que no era un objecte perillós. A banda dels llaços, els homes també van arrencar una placa en què qualificava la vila empordanesa de "municipi de la república catalana".

També es van emportar dues estelades que onejaven en dues rotondes del municipi. Les banderes ja han estat reposades. L'Ajuntament està estudiant si emprèn accions en contra del grup.