Absolen el grup que va arrencar estelades de matinada a Verges

El Jutjat d'Instrucció 2 de la Bisbal d'Empordà va absoldre ahir els integrants del grup que va arrancar una vuitantena d'estelades a la població de Verges la matinada del 30 al 31 de desembre passat.

La sentència descarta que els nou acusats jutjats dimarts cometessin un delicte lleu de furt, de danys o de coaccions. La jutgessa argumenta que, d'acord a la jurisprudència i al criteri fixat per la Fiscalia general de l'Estat, «no hi ha cap delicte en posar o en treure símbols independentistes» perquè està «emparat» per la llibertat d'expressió. Després del judici, la Fiscalia no va acusar i l'acusació particular sol·licitava que els nou processats paguessin una multa de 900 euros cadascun.

La sentència recull que els nou jutjats formaven part d'un grup organitzat que es va desplaçar fins a Verges la nit del 30 al 31 de desembre amb l'objectiu de retirar estelades i llaços grocs de les faroles. De fet, segons recull la jutgessa, ells mateixos van reconèixer els fets als Mossos d'Esquadra, que van anar al municipi cap a les dues de la matinada i els van identificar.

«Van dir que entenien que no estaven fent res il·legal i que la seva intenció era fer una tasca de neteja de la zona per neutralitzar l'espai públic», recull la sentència, que també detalla que és el mateix que els acusats que van comparèixer al judici van dir a la sala de vistes.



Arrenquen llaços a la Bisbal

El mateix dia els Mossos d'Esquadra van identificar quatre persones per arrencar llaços grocs i una placa de l'AMI a la Bisbal d'Empordà. Les persones són membres del grup que van anar a judici per haver arrencat estelades a Verges. Segons expliquen ells mateixos en un vídeo penjat a les xarxes socials, en sortir dels jutjats van aprofitar per «netejar» el municipi i amb un pal van estirar diversos llaços grocs. Els Mossos d'Esquadra els van identificar, però no els van requisar el pal perquè van considerar que no era un objecte perillós. A banda dels llaços, els homes també van arrencar una placa i diverses estelades.