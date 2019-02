La Generalitat adequarà el dic de recer del port de Palamós per minimitzar les llevantades

Ports de la Generalitat invertirà 11 MEUR en millorar les instal·lacions portuàries de vuit localitats gironines fins al 2022. Així es recull al Pla d'Inversions (PAIF) que s'ha presentat avui. Entre les obres previstes, destaca l'obra d'adequació del dic de recer i la reposició de blocs de formigó al port de Palamós (Baix Empordà) per minimitzar els efectes de les llevantades i fer-lo més segur. Aquesta obra, que està previst que comenci el maig, té un cost de 3,6 MEUR i, sumats a altres millores per valor d'1 MEUR, representa un 42% dels recursos del PAIF. Des de Ports, s'ha subratllat també que s'"insistirà" per aconseguir que sigui frontera Schengen malgrat que l'Estat ha descartat aquesta opció. Una altra obra destacada és la urbanització del passeig marítim de l'Estartit (Baix Empordà) amb una inversió d'1,8 MEUR.