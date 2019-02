L´Ajuntament de Palafrugell estudia tallar el clavegueram del polèmic xalet Golfet

L'Ajuntament de Palafrugell estudia tallar el servei de clavegueram del xalet Golfet per no haver demanat la llicència de primera ocupació. Aquesta és la mesura que va anunciar ahir el regidor d'Urbanisme, Jaume Palahí, després d'una reunió amb diferents parts implicades.

L'habitatge de luxe, de 700 metres quadrats, es troba al capdamunt del penya-segat que dona a la cala Golfet del municipi. Les obres van acabar el maig del 2017 amb dos contenciosos administratius. El primer el va presentar la plataforma ciutadana Salvem el Golfet, que denunciava una vintena d'irregularitats, i el segon, el Departament d'Urbanisme.

Segons el regidor, l'Ajuntament està valorant jurídicament «tancar la xarxa de clavegueram» del xalet i en cas que no sigui possible «imposar una sanció econòmica». La proposta va sorgir en una reunió que va celebrar el consistori dilluns per tractar la connexió a la xarxa sense llicència.

Les actuacions per a la connexió a la xarxa de sanejament, explica Palahí, es van fer sense sol·licitud. Més tard, segons el regidor, la promotora va demanar els permisos i va ser llavors quan el consistori va imposar dos condicionants pel que fa a regularitzar el clavegueram.

El primer requisit era assegurar el talús de roca natural de la finca que dona al carrer Castellets després d'una actuació sense llicència en què es va perforar el terreny.

El segon era referent a la millora del mateix carrer on l'habitatge es va connectar a la xarxa municipal. Pel que fa al darrer requisit, la promotora Casa Calella SL es va negar a executar les obres de millora i l'Ajuntament va adquirir-les de manera subsidiària.

El cost del projecte projectat és de 90.000 euros, dels quals 60.000 han estat avalats pels promotors; en aquest sentit, el consistori reclama a la promotora els 30.000 restants.

Precisament el mes vinent començarà el judici per la denúncia d'Urbanisme per presumptes delictes contra l'ordenament del territori.