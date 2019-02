L'assassinat de l'empresari de Platja d'Aro durant un assalt violent el 2012, arxivat

Cap dels investigats per l'assassinat del president de la patronat gironina FOEG, Jordi Comas, durant un assalt violent a casa seva a Platja d'Aro (Baix Empordà) el 18 de novembre del 2012 s'asseurà al banc dels acusats pel crim. El jutjat d'instrucció 2 de Sant Feliu de Guíxols conclou que no hi ha proves que "permetin ubicar els investigats al lloc i en el moment en què es van perpetrar els fets" ni tampoc "concloure que han pogut tenir participació en els mateixos". Per això, ordena l'arxiu per a tretze investigats en el cas.

Per contra, el jutjat considera que hi ha indicis per atribuir un delicte de robatori amb força i un delicte de robatori amb violència amb detenció il·legal contra tres investigats més i acorda enviar-los a judici.

Després de tres anys i mig d'investigació, el maig del 2016 la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra va desplegar un operatiu per detenir els sospitosos d'haver perpetrat l'assalt mortal a casa de l'empresari Jordi Comas el novembre del 2012. A més, el jutjat va dictar ordres europees de detenció i entrega per a aquells investigats que es trobaven fora del país.

La investigació apuntava que dos grups criminals van actuar amb un "repartiment perfecte de funcions" per perpetrar el robatori. Així, a les deu de la nit del 18 de novembre del 2012, un grup d'albanokosovars es van encarregar de forçar l'accés a la casa fent un forat a una finestra amb un trepant i passant-hi un filferro amb el qual van aixecar la maneta.

El grup encarregat de materialitzar el robatori estava format, segons els investigadors, per homes d'origen marroquí que es van amagar fins que van decidir irrompre a la casa, quan Jordi Comas estava al menjador i la seva dona a la cuina. Segons la investigació, els assaltants van atacar directament Jordi Comas, el van colpejar i el van començar asfixiar amb un coixí i una bufanda que li van posar dins la boca.

Mentre l'agredien, la seva dona va anar al menjador i un dels encaputxats se li va tirar a sobre. La investigació apuntava que la van tirar damunt del sofà colpejant-la i la van emmordassar. Un cop immobilitzada, la van fer pujar a la planta de dalt exigint-li que digués on estava la caixa forta. La dona va accedir a portar-los fins al despatx. Un cop allà, la van lligar a la cadira mentre els assaltants buidaven la caixa forta emportant-se objectes d'alt valor econòmic. Els lladres van fugir deixant-la lligada.

La dona va aconseguir alliberar-se tallant les lligadures amb un ganivet i quan va baixar es va trobar Comas, ja sense vida.



Arxiu pel crim

La causa estava oberta al Jutjat d'instrucció 2 de Sant Feliu de Guíxols per un robatori amb força al mateix domicili comès uns dies abans (el 30 d'octubre del 2012) i per un robatori amb força i intimidació, assassinat i pertinença a grup criminal per l'assalt mortal del 18 de novembre.

Segons recull la interlocutòria, un cop practicades totes les diligències el fiscal ha sol·licitat l'arxiu de les actuacions pel presumpte delicte d'assassinat i pels fets del 30 d'octubre. Una petició a la que també es va adherir l'advocat de l'acusació particular, Carles Monguilod.

El jutjat considera que "no ha quedat degudament acreditada" la participació de tretze investigats en els fets perquè no hi ha indicis que permetin ubicar-los al lloc del crim i en el moment en què "es van perpetrat els fets". "Tampoc es pot concloure que hi hagin tingut participació", indica.

En canvi, i també atenent a la petició de la fiscalia i de l'acusació particular, sí que considera que hi ha indicis per atribuir un robatori amb força en casa habitada i un robatori amb violència en casa habitada en concurs medial amb un delicte de detenció il·legal contra tres investigats més, per a qui acorda dictar interlocutòria de procediment abreujat per enviar-los a judici per aquests fets.

Així, la interlocutòria acorda l'arxiu provisional per l'assassinat i explicita que serà definitiu si no apareixen nous elements d'investigació abans que els delictes prescriguin.