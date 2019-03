Fan un butró al teulat d'una empresa, causen destrosses i hi roben

Ensurt en una empresa d'alimentació d'una zona industrial de Palamós. Uns individus van fer un butró al teulat de la companyia i van entrar a dins de l'edifici. Un cop allà, van fer destrosses i van remoure tot el que es trobaven. Van robar diners i van fugir.

Els Mossos d'Esquadra, per la seva banda, han obert una investigació per tal d'enxampar els delinqüents. De moment, no hi ha detinguts pels fets. Aquest mètode de robatori amb força a l'interior d'un establiment s'havia donat fa anys enrere en empreses de la demarcació de Girona.

Els fets es van produir pels volts de la una de la matinada del dimecres d'aquesta setmana, en una empresa situada a la zona del camp de la Rutlla, àrea industrial de Palamós.

L'alarma de l'empresa d'alimentació va sonar i propietaris i els Mossos d'Esquadra van anar fins a l'equipament comercial.

Un cop allà es van trobar amb la sorpresa d'un butró al teulat, una forat que feia uns dos metres d'amplada, segons fonts coneixedores dels fets. Els delinqüents es van dedicar a remoure calaixos, armaris, entre altres. Van fer diverses destrosses, per exemple, a banda del forat del sostre també van utilitzar una radial.

Van destrossar portes que es van esbotzar i la radial es va intentar usar per obrir la caixa forta. Però el disc de l'aparell es va fer malbé o bé, els delinqüents van sentir l'alarma i al final, no van poder obrir la caixa de cabals. El que van acabar robant són alguns diners de caixa que hi havia a l'empresa així com algun objecte. Els Mossos van prendre mostres de la zona i busquen els autors.

Dos dies abans, a la població de Palamós, va haver-hi un altre robatori amb força en un local. En aquest cas en un bar de l'avinguda de Catalunya. També va ser de matinada, pels volts de les dues en aquest cas, però els lladres tot i aconseguir entrar al local, finalment, no es van emportar res.