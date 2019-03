CiU de la Bisbal acusa el govern de mentir amb l'auditoria per la zona blava

El grup municipal de l'oposició CiU a la Bisbal d'Empordà acusa l'equip de govern de mentir amb l'auditoria externa a l'àrea de recaptació pel presumpte desfalc de 51.000 euros de la zona blava. La denuncia la va fer el regidor convergent, Xavier Dilmé, al ple municipal de dijous.

L'alcalde del municipi, Lluís Sais, va explicar en el ple i va reiterar ahir a Diari de Girona que tal com va informar al febrer el consistori va encarregar una auditoria general a l'àrea de recaptació i tresoreria. L'auditoria es va demanar a l'octubre després d'una recomanació de la Sindicatura de Comptes i encara no se'n tenen els resultats definitius. «L'auditoria es va encarregar per l'àrea econòmica respecte els problemes que s'havien detectat a l'àrea de recaptació», va apuntar ahir Sais.

Unes explicacions que no són suficients per Dilmé, que assegura que l'auditoria demanada l'any passat va ser per un tema que no té res a veure amb la zona blava sinó que era per discernir unes disfuncions de rebuts entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal.

A banda de l'auditoria, el suposat desajust de més de 50.000 euros en la recaptació de les zones d'aparcament està sota investigació judicial. En aquest sentit, l'Ajuntament va interposar una denúncia a Fiscalia de Girona el mateix mes d'octubre després d'una investigació interna en què es van detectar irregularitats en la recaptació de la zona blava.

La informació la va donar a conèixer per primer cop Dilmé en el ple de 29 de gener. Després d'aquell ple, l'oposició en bloc (PSC-CP, Compromís per la Bisbal i CiU) va sol·licitar a l'equip de govern (ERC, CUP i ICV) una auditoria externa a l'àrea en qüestió i aleshores l'Ajuntament va explicar que l'auditoria l'havia demanat feia mesos.