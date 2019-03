Les rues de carnaval omplen els carrers gironins

De Roses a Blanes, passant per Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Castell-Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro, Torroella de Montgrí, l'Escala, Lloret de Mar, la Bisbal d'Empordà, Albons o Tossa de Mar, els municipis de les comarques gironines, així com diferents barris de la ciutat de Girona, s'omplen entre divendres i dilluns de rues i altres activitats, amb motiu de les festes de Carnaval.

Les festes de Carnaval també són protagonistes en altres municipis de la demarcació, com Banyoles, Santa Coloma de Farners, Girona, Sant Feliu de Pallarols, Olot, Sant Joan de les Abadesses o Vidreres.



Multitudinària rua a Platja d'Aro



Un any més Platja d'Aro (Baix Empordà) ha celebrat el Carnestoltes amb una rua multitudinària. Milers de persones han esperat pacientment als voltants dels carrers més cèntrics de la localitat que passessin les 72 carrosses que conformaven la rua. Una de les més populars ha estat la de la Colla Ruta 66 de Sant Climent de Peralta que simulava un escenari en un concert de Queen, amb una trentena de membres ballant al so de la música del grup britànic.

En Joan Fernàndez explica que van decidir-se per aquesta disfressa arran de la pel·lícula 'Bohemian Rapsody' que repassa la vida de Freddy Mercury. Entre el públic molt bon ambient. La Carme i l'Imma expliquen que cada any assisteixen a la rua i que és "de llarg la més espectacular" de les comarques gironines.

Platja d'Aro ha tornat a veure com el centre de la localitat s'ha transformat aquest dissabte. Més de 4.500 figurants han desfilat per l'Avinguda Cavall Bernat disfressats i posant color a un dels dies més importants per Platja d'Aro des d'un punt de vista econòmic. I és que el Carnestoltes ha tornat a portar milers de visitants. Prop de 70.000 no s'han volgut perdre una festa que s'ha vist acompanyada pel bon clima.

En total han estat 66 carrosses a la tarda a més de les onze que al matí també han sortit. Tot plegat per omplir de festa una de les rues més importants que se celebren a les comarques gironines. Entre les colles una disfressa habitual ha estat la de Freddy Mercury. La Colla de la Ruta 66 de Sant Climent de Peralta (Baix Empordà) ha estat una de les que ha sortit amb aquesta temàtica.

Amb cançons de Queen, una quarantena d'integrants han ballat i gaudit de la festa. En Joan Fernández explica que la de Platja d'Aro és una de les més atractives. "Anem a moltes, però Platja d'Aro és la preferida. Fa vint anys que venim", assenyala.

I és que poder participar en aquesta rua no és fàcil. Les inscripcions s'acaben amb pocs minuts i moltes colles no arriben a temps. "El dia que obren has de fer-ho ràpid, si no, no pots", destaca Fernández.

Entre el públic moltes rialles al pas de les carrosses. Molts dels assistents són habituals de la rua de Platja d'Aro. L'Imma i la Carme venen cada any aprofitant que els seus marits desfilen en una de les comparses. "La veritat és que la de Platja d'Aro és la millor de la Costa Brava. No solem anar en rues, però aquesta no ens la perdem", assenyala l'Imma.

La Maria Rosa també ve cada any, i també per veure una de les colles participants. En el seu cas, diu, la manera de col·laborar és guardant la carrossa al mas. "Nosaltres tenim espai i és clar, és l'únic lloc on la poden deixar". La Maria Rosa diu que "li encanta" poder gaudir d'aquesta festa.