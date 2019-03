L'Ajuntament de Cruïlles obre dos nous vials d'accés al nucli de Puigventós

La urbanització del Puigventós de Cruïlles tindrà dos nous vials asfaltats per millorar els accessos d'entrada i sortida. L'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura anuncia que obrirà dues connexions asfaltades al nord i al sud del nucli d'habitatges més gran del municipi.

Millores proposades

Una entrada i una sortida es troben a la carretera GI664; mentre que l'altra entrada és a través d'un camí asfaltat que connecta amb la bisbalenca avinguda Josep Tarradellas, a l'extrem sud de les naus industrials que hi ha a la capital del Baix Empordà. Aquesta escassetat d'accessos provoca dificultats per als veïns que van direcció a Girona, a més, de problemes de circulació en emergències o èpoques d'aiguats com els de novembre, recorda l'alcalde del municipi, Salvi Casas. I apunta: «Volem millorar els accesos a Puigventós i parlant amb els veïns i tècnics municipals hem dissenyat dues propostes».

La primera solució proposada és la modificació d'un projecte per connectar el carrer Coll Blau amb la carretera C-66 que uneix la Bisbal d'Empordà amb Girona i que serà només de sortida per evitar el trànsit. Concretament, la proposta preveu un vial de 5 metres d'amplada que incorporarà un carril bici d'entrada i sortida. L'obra es farà amb una partida reservada del romanent del pressupost del 2018.

El segon projecte consisteix en l'asfaltatge del camí que va de Puigventós en direcció a les terreres i tindrà 4 metres d'amplada. El projecte es portarà a licitació pública dijous. A més, l'actuació disposa d'una subvenció de 30.000 euros de la Diputació a la qual s'haurà de sumar una altra partida corresponent als pressupostos municipals del 2019.

Les obres permetran a la urbanització tenir tres sortides i tres entrades asfaltades, tot ampliant les dues entrades i una sortida actuals. Puigventós disposa de més de 400 habitants i és el nucli de població més gran del municipi.