La Bisbal d´Empordà aprova un pressupost de més de 16 milions d´euros per al 2019

La Bisbal d'Empordà aprova els pressupostos de 16.304.790 per al 2019. El ple per l'aprovació inicial es va fer dimecres i la proposta va rebre 9 vots a favor de l'equip de govern (ERC, CUP i ICV) i vuit en contra de l'oposició (PSC, Compromís per la Bisbal i CiU).

L'oposició va qüestionar la proposta en bloc per «insostenible». Entre les crítiques més repetides que van fer els grups a l'equip de govern hi ha l'augment del capítol 1 de la partida de personal i el fet que la previsió d'ingressos estigui inflada. A més, posa en dubte la necessitat de demanar un crèdit de dos milions i mig per finançar la inversió. Un crèdit, assegura el regidor de CiU Xavier Dilmé, que «haurà de pagar el proper govern».

Altres crítiques com la creació de noves places es van basar en els informes de la interventora, que destaca que incomplirien les limitacions pressupostàries. «Hi vam votar en contra perquè són insostenibles a curt i mitjà termini», va apuntar ahir el regidor del PSC Òscar Aparicio.

Per altra banda, l'alcalde del municipi, Lluís Sais, va defensar les inversions dels pressupostos i els va considerar continuistes. En aquest sentit, Sais va destacar que els ingressos i despeses corrents són similars als dels darrers anys i que l'increment global ve fonamentat per l'augment de la partida d'inversions.

Els comptes recullen, segons el consistori, millores laborals i salarials pactades amb els sindicats a l'espera d'un nou conveni. A més, destaca Sais que l'amortització anticipada de deute duta a terme l'any passat ha permès disminuir la càrrega financera per al 2019 per valor de 400.000 euros.



Noves inversions

Entre les inversions més destacades del pressupost hi ha la urbanització del carrer Ample per un import d'1.780.000 euros i una partida de 750.000 euros per millores en els equipaments esportius -especialment els vestidors i façana del pavelló municipal d'esports i millores a la piscina municipal.

Altres millores previstes són en vies i espais públics per valor de 200.000 euros, la primera fase de restauració de la façana del castell per valor de 161.000 euros i 150.000 euros per a pressupostos participatius.