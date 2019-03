Inspecció de Treball detecta "riscos psicosocials" a la Policia Local de Palafrugell

Un informe d'Inspecció de Treball conclou que "encara hi ha riscos psicosocials" a la Policia Local de Palafrugell. El document detalla que, tot i que el consistori ha pres algunes mesures per "reconduir els conflictes interpersonals" que s'hi han generat, els riscos "no han estat suficientment eliminats". La inspecció a les dependències de la Policia Local es va fer el mes de novembre de l'any passat arran d'una denúncia del sindicat CSIF per conflictes al cos.

L'informe insta l'Ajuntament a prendre mesures com ara establir mecanismes de control intern que impedeixin situacions d'abús d'autoritat; fer una nova avaluació dels riscos i una planificació preventiva; elaborar plans estratègics de formació dels comandaments; cursos de formació en matèria de seguretat o l'adopció de mesures per garantir la separació entre els agents en conflicte. El CSIF reclama al consistori que atengui les peticions.

El sindicat CSIF va denunciar davant d'Inspecció de Treball conflictes al cos de la Policia Local. El mes de novembre, segons consta a l'informe, la tècnica de la Direcció General i un inspector van visitar les dependències policial, on van realitzar diverses entrevistes (algunes per telèfon perquè alguns dels efectius estaven de baixa i de vacances).

Fruit de les converses i de les comprovacions fetes, l'informe conclou que "s'ha pogut constatar parcialment la realitat dels fets denunciats" perquè "encara existeixen riscos psicosocials que no han estat suficientment eliminats ni reduïts per l'Ajuntament de Palafrugell". Tot i això, admet que els seus responsables "han adoptat diverses mesures al llarg dels anys per tractar de reconduir els conflictes interpersonals que s'han generat".



Denuncia del sindicat

Per això, insta a prendre diverses mesures en terminis que van des del compliment "immediats als dos mesos" i alerta que, en cas contrari, l'Ajuntament podria enfrontar-se a una sanció econòmica.

Entre les mesures, fixa l'establiment de mecanismes de control que impedeixin "situacions d'abús d'autoritat, manca d'equitat, arbitrarietats i qualsevol conducta de violència". També elaborar una nova avaluació de de riscos psicosocials i la "conseqüent planificació preventiva"; fer plans estratègics de formació als comandaments; realitzar cursos de formació en matèria de seguretat i salut o la incorporació de vigilància de la salut dels membres del cos.

A més, demana que es prenguin mesures per garantir la separació "total, absoluta i permanent" dels agents i comandaments en conflicte, entre d'altres. El sindicat denuncia la situació i reclama el "compliment immediat" de les mesures fixades.