La Colla del Testament de Palamós es disculpa pel manifest «sexista»

El dimecres es va posar el punt i final al Carnaval de Palamós amb l'acte de la lectura dels manaments a càrrec de la Colla del Testament i una sardinada popular a tocar de la platja gran. La lectura dels manaments recull de manera sarcàstica, moments i visions que s'han succeït pel Carnaval i que tenen com a protagonistes les mateixes colles participants així com polítics locals, entre d'altres.



En aquesta ocasió, però, la lectura ha aixecat molta polseguera i rebombori fent-se evident a les xarxes socials en forma de denúncies. El motiu han estat certes frases del manament que han estat qualificades de sexistes i de to masclista per algunes colles.





Crítiques a les xarxes socials

Una cosa és sorna i una altra de ben diferents són comentaris masclistes fora de lloc....per Carnaval no tot s'hi val!!! #Palamós #testament — Dani Reixach?? (@danireixach) March 7, 2019

Ens sumem a les manifestacions de l'Ass. de Carnaval i les colles. Lamentem el contingut masclista i expressions poc encertades del testament de l'acte de tancament del Carnaval d'enguany. Una llàstima que un fet puntual desllueixi una festivitat tan important per Palamós. pic.twitter.com/K7GJUOIoUV — PSC Palamós i Sant Joan (@PscPalamos) March 6, 2019

En aquest sentit, els encarregats de llegir els manaments van publicar un comunicat demanant disculpes. «Demanem les més sinceres disculpes a totes les persones que s'hagin pogut sentir ofeses amb el Testament d'en Carnestoltes. En cap cas el contingut del Testament reflecteix l'opinió ni el tarannà dels membres de la Colla del testament».Una de les parts més polèmiques ha estat «la reina Kina Brava no en puc dir res de dolent, ha ballat com una boja i m'ha fet anar sempre calent». A més, també han rebut crítiques les frases «vaig estar molt content de veure les mares joves com anaven ajustadetes» o «les incombustibles de negretes, amb aquell moviment tan sensual, em van posar com una moto i gaudir com un animal».