Detenen una persona per violència de gènere i atemptat a l'autoritat a Palamós

La Policia Local de Palamós ha detingut una persona per un presumpte cas de violència de gènere i atemptat a l'autoritat. L'actuació es va produir ahir a la matinada quan els agents del cos es van personar al carrer López Puigcerver del municipi alertats per una discussió de parella.

Segons la Policia Local, van rebre una trucada posterior a la discussió alertant que l'home volia entrar al domicili particular sense el permís de la dona. En aquesta situació, el detingut hauria forçat la porta i produït desperfectes per intentar accedir a l'habitatge. Quan va arribar el cos local al voltant de les 6 de la matinada, informa la Policia, es va produir una agressió a un agent. En aquest sentit, l'agressor hauria estat retingut i portat a dependències policials. Després de la detenció per presumpta violència de gènere i atemptat a l'autoritat home va ser posat a disposició judicial.

El detingut té nacionalitat marroquina i la dona nacionalitat espanyola. Tal com anuncia el cos, la dona no hauria rebut agressions físiques. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar una patrulla dels Mossos d'Esquadra i dues patrulles de la Policia Local.



Detenció per violència de gènere

Per altra banda, la Policia Local de Palamós també va detenir el 28 de febrer un individu per un presumpte cas de violència en l'àmbit de la llar en un domicili particular del mateix carrer. En aquella ocasió, la dona presentava una ferida al cap i va denunciar l'home amb què l'havia agredit i que no la deixava sortir de casa. Els serveis d'emergències van haver de forçar la porta per accedir al pis.

La detenció es va produir gràcies a l'avís d'un veí que va trucar a la Policia després de sentir que una dona demanava auxili des d'una finestra d'un bloc de pisos del carrer de López Puigcerver. A l'actuació es van desplaçar efectius de la Policia Local de Palamós, el Sistema d'Emergències Mèdiques i els Bombers de la Generalitat.