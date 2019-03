El «carrilet del futur» de la pedagogia a Palafrugell

Quan un canvi es produeix, sempre hi ha qui fa els primers passos. El centre d'educació infantil i primària El Carrilet va néixer el 2003 a Palafrugell amb aquesta vocació i no ha deixat de defensar-la fins avui. De fet, ja va ser premonitòria l'elecció del nom en referència al famós Tren Pinxo de Banyoles, inaugurat el 1887 i que passava per la zona on s'edificà el centre. «Fent paral·lelismes amb el tren agafa la idea de motor de futur, empenta, vitalitat i força», explica la seva web. Uns valors que avui són la punta de llança educativa pels més de 400 alumnes d'entre 3 i 16 anys que hi ha al col·legi.

«Volem estar al capdavant de l'escola innovadora i mostrar-ho als altres centres», apunta el director de l'escola, Domènec Rusca. L'objectiu més entranyable i que ha significat reconeixements és la seva aposta per contribuir en la conscienciació social dels alumnes. De fet, la iniciativa del centre Projectes amb consciència social va ser escollida per la Generalitat com a finalista dels premis estatals per escoles innovadores Acció Magistral l'any 2017. El projecte premiat consisteix en mostrar que és possible ensenyar les àrees curriculars a través de «fer conscient l'alumnat del lloc on vivim i dels valors que hi regeixen», explica Rusca. El reconeixement va ser atorgat per la Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD), el banc BBVA i la Comissió nacional espanyola de Cooperació amb la Unesco.

Arran del projecte, el centre ha reforçat les seves propostes centrades en els valors i una de les iniciatives més recents ha estat compartida amb l'ONG Open Arms per tractar de primera mà la problemàtica amb la crisi del refugiats amb els pares i els alumnes. En aquest sentit, coincidint amb el Dia Mundial de la Pau, el Cap de Maquinista del vaixell Open Arms, Francesc Llambrich, va realitzar una xerrada al centre amb els nens i una altra oberta a les famílies. La iniciativa ha durat un mes -entre gener i febrer- i la temàtica ha estat present en altres modalitats educatives com lectures i entrevistes. «La idea és que puguin participar amb fonament i ho puguin defensar amb sentit crític com a futurs ciutadans», explica Rusca.

Un altre projecte destacat d'enguany ha estat a través de l'associació el Banc de Sang i Teixits. En aquest sentit, el centre ha dedicat nombroses lliçons durant els darreres setmanes a tractar la qüestió. A través de la metodologia de projectes els alumnes tracten la temàtica a través de les matemàtiques, la llengua o les ciències socials. La iniciativa va culminar aquesta setmana amb la donació de sang a l'escola el cartell de la qual havien realitzat els alumnes.



El paper dels robots

«Estem molt contents», assegura Rusca, «perquè hem trobat nous donants i veiem que els alumnes són més conscients». Per altra banda, en els pròxims mesos començarà un nou projecte amb el centre de la Fundació Gent Gran de Palafrugell que consistirà en què els estudiants de primària i infantil faran grups de treball reduïts amb la gent gran per decorar un espai comú en el marc del Festival Flors i Violes del municipi. Referent a la sensibilització mediambiental, des del 2012 el centre disposa del distintiu Escola Verda atorgat per la Generalitat per les seves activitats com el compost, l'estalvi energètic i la cura de l'hort, entre altres. No obstant, amb l'objectiu de contribuir amb els valors de la conscienciació social l'escola realitza anualment nombroses iniciatives com campanyes amb el Banc dels Aliments, com el recapte de productes, l'aposta per la robòtica amb el projecte Palarobòtica que s'entén a tots els alumnes de P5, primària i secundària del municipi.