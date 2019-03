La comissió jurídica assessora conclou que la Generalitat ha de pagar les despeses de manteniment de Vacamorta

L'informe de la comissió jurídica assessora encarregat pel Departament de Territori conclou que la Generalitat ha d'assumir el manteniment de l'abocador de Vacamorta, que l'empresa Recuperació de Pedreres S.L xifra en 337.495 euros. L'òrgan consultiu considera que mentre la Generalitat no compleixi la sentència que insta a buidar l'abocador i restaurar el paratge, l'empresa "experimenta un perjudici que no té l'obligació jurídica de suportar" fent-se càrrec dels costos derivats de les mesures ambientals i de gestió impostades per la Generalitat i que tot plegat és fruit de la "inactivitat sostinguda de l'administració". La comissió, en canvi, desestima la reclamació de 35,5 milions d'euros (MEUR) que l'empresa fa pel "lucre cessant" derivat de l'anul·lació de les autoritzacions ambientals atorgades i també la reclamació pels beneficis que ha deixat de percebre la societat, que xifra en 1.320.812 euros. L'ens recorda que el TSJC va anul·lar les autoritzacions.