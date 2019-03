Ullastret assumirà la gestió de l'única botiga del poble per facilitar la vida de la gent gran

Facilitar les compres a la gent gran del poble i, a la vegada, oferir-los un punt de trobada on poder socialitzar-se entre ells. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament d'Ullastret ha decidit tirar endavant una innovadora iniciativa que posarà en marxa el pròxim mes d'abril: assumir la gestió i obrir l'única botiga del poble.

Aquest establiment va ser una carnisseria fins que fa un temps els seus propietaris, els germans Saló, es van jubilar i van decidir tancar-la. Des de llavors, els veïns i veïnes d'aquesta localitat baix-empordanesa de prop de 300 habitants -la majoria d'ells, gent gran- s'han hagut de desplaçar fins als supermercats d'altres poblacions per poder fer la compra o buscar maneres alternatives per poder obtenir productes de primera necessitat.

Conscient d'aquesta situació i de l'envelliment dels seus habitants, l'Ajuntament ha decidit facilitar-los la vida, tornant a obrir la carnisseria dels germans Saló, l'únic establiment del qual disposava el poble i que, fins al seu tancament, tenia molt èxit entre els ciutadans. Per fer-ho, el consistori va arribar a un acord amb els propietaris per llogar-los el local, assumir-ne la gestió per als pròxims dos anys i reconvertir-lo en un establiment de queviures.

Segons fonts municipals, el primer pas serà contractar un dependent per poder obrir el pròxim mes d'abril. A la botiga, els clients hi podran trobar, sobretot, productes de primera necessitat com pa del dia, llet, llegums o carn. De fet, la carn es portarà envasada al buit des de la carnisseria que els Germans Saló encara conserven oberta a Pals, de manera que la carn que es vendrà serà de proximitat. A més, al final de la jornada laboral, la persona que hi treballi, també s'encarregarà de portar la compra als ullastrellencs que no puguin sortir de casa per motius de salut o d'edat.

Més enllà d'un negoci, però, el consistori vol que l'obertura d'aquest local ofereixi una excusa a la gent gran del poble per sortir de casa cada dia, caminar una mica i poder conversar amb altres veïns i veïnes de la localitat. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament es plantegen aquesta gestió com un servei municipal destinat als avis i àvies d'Ullastret.

Situada al centre del poble i, més concretament, sota la llotja gòtica, la botiga s'anomenarà Ca la Pilar, en homenatge a la mare dels germans Saló. De moment, el consistori té previst obrir unes hores al matí, de dilluns a dissabte.