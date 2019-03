La Fiscalia es querella contra l'alcalde de la Bisbal per l'1-O

La Fiscalia de Girona ha acordat presentar una querella contra l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Lluís Sais, per donar suport a l'1-O. L'acusació pública demana al Jutjat d'Instrucció de la Bisbal que l'investigui per presumptes delictes de desobediència i prevaricació en relació al referèndum. Ara, el jutjat instructor haurà de decidir si obre diligències prèvies i cita l'alcalde com a investigat. Sais ha assegurat a través de les xarxes socials que té "la consciència molt tranquil·la de no haver comès cap delicte".

"Sempre al servei del poble i ara més que mai", ha dit. La decisió de la fiscalia de presentar querella arriba, precisament, poques hores després que hagi arxivat les causes obertes per l'1-O contra els alcaldes de Santa Coloma de Farners, Joan Martí, el d'Olot, Josep Maria Corominas, i el de Palafrugell, Josep PiFerrer.