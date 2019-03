Sant Feliu de Guíxols vol la concessió de l'edifici Palm Beach per rehabilitar-lo i evitar que es degradi

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) vol la concessió de l'edifici de l'antiga discoteca Palm Beach per rehabilitar-lo i evitar que es continuï degradant. L'alcalde, Carles Motas, ha explicat que fins fa poc la concessió (que gestiona Costes) la tenia un particular però que se li ha rescindit per "abandonament" de l'espai i que fa unes setmanes tècnics de l'Estat i de la Generalitat van visitar la zona per avançar en els tràmits i fer possible el traspàs. Motas diu consistori assumiria els costos de la remodelació i que després posaria a concurs l'explotació de l'equipament. D'aquesta manera, diu, s'integraria amb el recorregut recentment remodelat passeig de Rius i Calvet, en el qual s'han invertit gairebé 3 milions d'euros.

Sant Feliu de Guíxols fa temps que manifesta la seva voluntat de gestionar l'edifici de l'antiga discoteca Palm Beach, situada al final del passeig de Rius i Calvet. L'empresa que en tenia la concessió va tancar l'espai l'any 2007. Costes li va obrir un expedient per "abandó" que, segons l'alcalde, Carles Motas, ja s'ha resolt amb la rescissió de la concessió.

Amb aquest nou pas, l'Ajuntament veu més a tocar poder tenir el control de l'espai, que vol rehabilitar per evitar que es continuï degradant i així donar continuïtat al passeig recentment remodelat.

Motas ha explicat que fa uns deus dies tècnics de Costes de la Generalitat i de l'Estat van visitar la zona per avançar en els tràmits per fer possible el traspàs. Segons l'alcalde, el consistori pagaria les obres i després posaria a concurs l'explotació de l'espai.