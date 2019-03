L´acusat de violar una noia inconscient a Sant Hilari accepta tres anys de presó

L'Audiència de Girona va jutjar ahir un acusat de violar una noia en un habitatge de Sant Hilari Sacalm quan estava inconscient. Els fets es remunten a la nit del 24 al 25 de desembre del 2011. El processat va reconèixer els fets i va afirmar que tenia les capacitats afectades perquè va consumir molt alcohol. Al final del judici, les parts van demanar 3 anys de presó per un delicte d'abús sexual amb accés carnal. Inicialment, s'enfrontava a una condemna de 8 anys.

En el judici, l'acusat va reconèixer els fets tal com estan recollits a l'escrit d'acusació de la fiscalia. En concret, va admetre que la nit del 24 al 25 de desembre un grup de quatre persones –entre les quals hi havia la víctima– va anar al seu habitatge de Sant Hilari Sacalm. Allà, van estar bevent alcohol. Com a conseqüència de la ingesta de begudes, la víctima es va començar a trobar malament. «No havia begut tant però no estava bé i em vaig quedar a dormir allà», va dir la denunciant al judici. Segons l'escrit de la fiscalia, la víctima va acabar «perdent el coneixement».

Llavors, l'acusat «es va aprofitar que la víctima estava en estat d'inconsciència pel consum d'alcohol i impedida per donar consentiment» per violar-la. La víctima va interposar denúncia dos dies després. L'acusat va assegurar a la sala de vistes que anava «borratxo» i que tots van beure molt alcohol. Per això, fiscalia i acusació particular li van apreciar una circumstància atenuant per intoxicació etílica perquè van sostenir que el processat tenia les facultats «limitades».

També li van apreciar l'atenuant de dilacions indegudes perquè el cas ha trigat més de set anys en arribar a judici per «causes no imputables» a l'acusat. Per això, li van rebaixar la petició de pena. S'enfrontava a 8 anys però finalment van sol·licitar una condemna de 3 anys de presó, 5 anys de llibertat vigilada i que no es pugui apropar a menys de 500 metres de la víctima durant 10 anys.

En concepte de responsabilitat civil, les acusacions volen que l'acusat indemnitzi la víctima amb 3.000 euros pels danys morals. La defensa es va adherir a la petició de pena. El judici, que es va fer a la secció tercera de l'Audiència, va quedar vist per a sentència.