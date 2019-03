El Magic Park de Platja d´Aro ja no existeix

Runa, pols i peces de metall. Això és tot el que quedava ahir de l'emblemàtic Magic Park de Platja d'Aro, el primer parc d'atraccions i videojocs de la Costa Brava, després que acabessin les tasques d'enderroc de l'edifici principal i de la popular nòria que sobresortia, donant la benvinguda als visitants que entraven a la localitat baix-empordanesa.

Les tasques d'enderroc van començar fa menys de 15 dies i ara, ja només queda en peu el soterrani i els habitatges ubicats en una de les cantonades del parc. Una vegada acabada aquesta actuació, la previsió és que l'empresa acabi de retirar tota la runa abans de Setmana Santa i deixi el solar a punt perquè s'hi pugui desenvolupar un nou edifici. Aquesta finca és de propietat privada i està previst que s'hi desenvolupi un hotel, un espai comercial en el primer soterrani i un aparcament, en el segon soterrani. I tot plegat, una mica més petit del que era el Magic Parc, ja que uns metres de la part on hi havia instal·lada la famosa nòria, passaran a ser municipals.

El parc va tancar les portes definitivament l'11 de setembre del 2017 i estava previst que els treballs de desmuntatge comencessin abans de finalitzar el 2018. La presència d'amiant cancerigen però, va endarrerir tota l'operació que, finalment, va començar a principis de març seguint els plans i protocols de seguretat marcats per la Generalitat.

Més de 40 anys d'història

El Magic Park va ser creat l'any 1974 per Màrius Xufré, que ja es dedicava a les atraccions en fires locals. Després de comprar els terrenys el 1972, Xufré va construir la nau dos anys després i aquell mateix any, es va posar en marxa amb la pista dels autos de xoc. Posteriorment hi va haver més incorporacions, com la nòria, una bolera, les màquines d'atzar i de videojocs, els llits elàstics o la pista de patinatge, atraccions que van marcar la infantesa i adolescència dels veïns de Platja d'Aro i dels pobles de l'entorn, i de molts gironins i estrangers que han estiuejat a Platja d'Aro. També la popular discoteca Màrius, que va tancar el 2008 després de patir una inundació total.

Van ser les netes de Màrius Xufré, Jenny i Teia, les que van decidir tancar el parc el 2017. En aquell moment, van explicar que aquesta decisió es devia a diferents motius, com ara la dificultat per mantenir obert tot l'any i la competència «bona» del PP'S Park, a més de mancances que presentava l'edifici. Finalment, l'any passat, van optar per vendre el solar de 4.000 metres quadrats a un privat, que serà qui desenvoluparà els nous negocis en aquest sector.

Tot i la desaparició del Magic Park, algunes de les seves atraccions encara sobreviuen en altres espais com al Jocs Parc de l'Estartit. També s'ha conservat el saló de joc Atzar, de màquines recreatives i apostes esportives, que es va traslladar a l'edifici Mil·lenium.

Amb l'enderroc del Magic Park, desapareix una de les grans icones de la Costa Brava de les últimes quatre dècades.