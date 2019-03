Els bisbalencs escullen cinc de les 29 propostes dels pressupostos participatius

Els veïns i veïnes de la Bisbal majors de 16 anys voten des de dilluns fins al 24 de març les cinc millors propostes de les 29 presentades als pressupostos participatius. Enguany el consistori hi destina un total de 140.000 euros, que suposa un augment del 47 per cent respecte a l'assignació de 95.000 euros de l'any anterior. Algunes de les iniciatives més destacades són les millores a les zones verdes, crear un espai per a joves, instal·lar carregadors per a cotxes elèctrics, la millora de l'asfaltat i les voreres o la construcció d'un pipicà cèntric, entre altres.

«La voluntat de l'equip de govern és facilitar la participació i augmentar progressivament la partida per empoderar la ciutadania», apunta el regidor de Participació Ciutadana i Transparència, Josep Maria Castells. El regidor recorda que la votació està oberta de manera presencial a l'Ajuntament en horari d'atenció al públic i en línia a través de la plataforma de participació Civiciti. Per al 2019, es van presentar un total de 95 propostes, totes analitzades pels equips tècnics i en un debat municipal a la biblioteca Lluïsa Duran, de les quals 37 s'han desestimat, 29 han estat acceptades i les altres 29 s'han agrupat o eren repetides.

Una de les novetats d'enguany és el sistema de votació. En aquest sentit, s'han fet dues categories de propostes: les de més de 40.000 euros -que se'n podrà escollir una- i les de menys -que se'n podran escollir quatre. La metodologia s'ha implantat, explica Castells, partint de l'anàlisi dels anteriors processos participatius amb la voluntat que d'aquest en sorgeixi una gran inversió que se sumi a altres de menors. Així doncs, d'una banda, la Bisbal podrà votar una proposta de les vuit que tenen un cost estimat de més de 40.000 euros. De l'altra, es podran votar quatre propostes de les 21 de 40.000 euros o menys que han quedat finalistes. A més, apunta, s'ha determinat que la suma de les propostes menors pot excedir l'import de 40.000 euros.



Iniciatives destacades

Segons Castells, l'objectiu és la implicació i la corresponsabilització de la ciutadania. A banda de les votacions, la iniciativa compta amb cinc fases, una de les quals va culminar el 6 de març a la biblioteca Lluïsa Duran amb un debat obert sobre la priorització de les 95 propostes presentades. Pel que fa a les iniciatives de l'any passat, hi ha el geriàtric, arreglar parcs i zones verdes, posar més papereres als carrers i millorar la il·luminació als passos de vianants.

Entre les 29 propostes que els ciutadans de la Bisbal voten aquest mes, destaquen les superiors als 40.000 euros, com renovar les instal·lacions de la piscina municipal i posar-hi un bar o millorar l'asfaltatge de carrers i aparcaments, per 100.000 euros respectivament. A més, per la segona votació d'iniciatives de menor import hi ha la construcció d'un pipicà més cèntric o la instal·lació de carregadors per a cotxes elèctrics, ambdós per 20.000 euros. Altres menors són col·locar més aparcaments per a bicicletes -4.000 euros-, la compra d'un equip de so per a entitats -5.000 euros- o l'adaptació d'un espai lúdic per a joves -15.000 euros.