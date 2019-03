Bellcaire d´Empordà torna a portar al ple el projecte per fer un aeròdrom i un museu de l´aire

L'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà (Baix Empordà) tornarà a portar al ple el projecte per fer un aeròdrom i un museu de l'aire al municipi. L'equip de govern ha convocat un ple extraordinari per aquest dimecres al vespre amb un únic punt a l'ordre del dia: "l'aprovació prèvia, si s'escau, de la instauració d'un camp de vol i un museu de l'aire al Mas Can Xicu". El tràmit arriba després que s'aixequés la suspensió de la iniciativa i es recopilessin diversos informes complementaris sobre l'impacte acústic i paisatgístic del projecte. En total, s'hi han presentat cinc al·legacions. Durant el ple, el govern anunciarà si s'han estimat les al·legacions i la decisió que ha pres: si dona el vistiplau a la iniciativa i l'envia a Urbanisme, si requereix als promotors que esmenin alguns aspectes o bé si la denega.

Bellcaire anunciarà dimecres si permet la implantació d'un aeròdrom i un museu de l'aire al municipi o no. L'equip de govern ha convocat un ple extraordinari per fer l'aprovació prèvia "si s'escau" de la iniciativa. Des de l'Ajuntament no han volgut avançar quina decisió han pres perquè la faran pública durant la sessió, on també detallaran si han estimat o no les cinc al·legacions que s'hi han presentat.

El nou tràmit arriba després que el consistori aixequés la suspensió del projecte, que s'havia aprovat inicialment. El govern municipal va aturar la tramitació davant la polèmica que va aixecar la iniciativa i va encarregar informes complementaris. Entre ells, d'impacte paisatgístic i acústic per "contrastar" amb els que havien presentat els promotors. Un cop recopilada la informació van optar per tornar a tramitar-lo i obrir el període d'exposició pública.

Ara, un cop estudiada tota la documentació i les al·legacions, han convocat un ple extraordinari on es poden produir tres escenaris: que l'equip de govern doni el vistiplau al projecte i l'enviï a Urbanisme, que requereixi als promotors que esmenin alguns aspectes o bé que el deneguin.



Un camp de vol amb dues pistes

La iniciativa preveu fer un camp de vol amb dues pistes en uns terrenys anomenats Mas Can Xicu d'uns 87.000 metres quadrats, propietat del promotor. A més, s'hi contemplen quatre hangars, en un dels quals s'ubicaria el museu amb una exposició d'aeronaus clàssiques i històriques, segons el promotor, "únic" al territori.