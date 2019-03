Palamós tornarà a tenir cinema amb la reobertura de l'Arinco

Palamós tornarà a tenir cinema amb la reobertura de les històriques sales del cinema Arinco. El retrobament amb les sales serà el 12 d'abril, però a les set de la tarda del dia abans hi haurà una inauguració gratuïta oberta a tothom amb la projecció de pel·lícules. La notícia arriba un any i mig després del tancament del mític local, el darrer que quedava després de la clausura també del cinema Kyton el 2014.

La reobertura serà possible després que l'empresa Picking SPI, que té un cinema a Sant Cugat i un altre a Marbella, n'hagi assumit la seva gestió. Amb la represa de l'activitat, el cinema estarà obert tot l'any i mantindrà les tres sales i 925 butaques.

«La idea és que sigui positiu per a Palamós, per a la gent del voltant i que doni vida a la ciutat», apunta el responsable de l'empresa Picking, Victor Lafuente. «L'obertura d'un cinema sempre és bona per a tothom». De moment, informa, les reformes començaran avui i consistiran en arreglar l'equip tècnic, canviar una pantalla, pintar les instal·lacions, revisar el sistema tecnològic i instal·lar vuit televisions de comunicació contínua a l'interior.



Garantir-ne el futur

«Per nosaltres és una fantàstica notícia, volem agrair aquesta iniciativa a l'empresa que ara gestionarà l'Arinco i a la propietat la seva predisposició», explica l'alcalde del municipi, Lluís Puig. A més, fa una crida a la ciutadania a fomentar plenament l'activitat per garantir-ne la continuïtat i insisteix que la voluntat de l'Ajuntament ha estat sempre afavorir-ne la reobertura.

El cinema traurà films d'estrena comercials així com cinema d'autor en versió original un dia a la setmana. L'objectiu és també fer altres activitats, apunta Lafuente, com visualitzar partits de futbol importants o sessions d'òpera.



Història i novetats

L'Arinco va obrir les portes el 1961 i el 1990 es va convertir en una multisala; ara, 58 anys després, es mantindrà l'activitat amb el mateix nom -provinent de les sigles Arrendamientos, Industrias y Comercios. L'empresa, a més, vol experimentar i ampliar les activitats amb sessions i jornades.