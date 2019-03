Bellcaire d'Empordà denega la implantació d'un aeròdrom

Bellcaire d'Empordà ha denegat la implantació d'un aeròdrom i d'un museu de l'aire. L'equip de govern argumenta que el projecte tindria un alt impacte sobre el paisatge i la fauna de la zona. Així ho constata, segons el govern municipal, l'informe paisatgístic complementari que van encarregar i que els ha servit per fonamentar la decisió. L'alcalde, David Font, ha explicat que "en base a la informació recollida i a la al·legacions s'ha vist que el projecte no és adequat a les dimensions del nostre territori".

Font ha dit que per la via administrativa la iniciativa està aturada però ha admès que els promotors podrien emprendre la via contenciosa. Els promotors del projecte preveien la construcció d'un camp de vol en uns terrenys anomenats Mas Can Xicu d'uns 87.000 metres quadrats amb dues pistes i quatre hangars, en un dels quals s'hi havia de fer un museu de l'aire.