A la façana de l´ajuntament ja no hi ha la pancarta

A la façana de l´ajuntament ja no hi ha la pancarta

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro ha retirat de la façana de l'ajuntament la pancarta amb el dibuix l'un llaç groc i el lema "Llibertat Presos Polítics". L'equip de govern havia estat requerit per part de la Junta Electoral de La Bisbal d'Empordà divendres passat, en una resolució on els instava a treure la pancarta recordant que durant els processos electorals no hi pot haver símbols partidistes en edificis de l'administració pública.