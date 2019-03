El promotor de l'aeròdrom de Bellcaire d'Empordà presentarà recurs

El promotor de l'aeròdrom de Bellcaire d'Empordà, Jordi Díaz, ha anunciat que presentarà recurs contra la denegació del projecte que aquest dimecres va aprovar l'Ajuntament. Díaz creu que la iniciativa s'ajusta a la normativa i diu que anirà "fins on calgui" per aconseguir tirar endavant el camp de vol i el museu d'aviació. L'equip de govern va aprovar desestimar el projecte perquè considera que tindria un alt impacte sobre la fauna i el paisatge de la zona.

L'alcalde, David Font, va detallar durant el ple extraordinari que l'informe ambiental i paisatgístic de contrast que van encarregar constatava que la iniciativa no era adequada per al municipi. També va remarcar que gran part dels seus habitants s'hi han manifestat clarament en contra i que així ho han fet constar en les al·legacions presentades i desenes de signatures.

El promotor de l'aeròdrom de Bellcaire anirà fins "on calgui" per aconseguir tirar endavant la iniciativa. De moment, ha anunciat que presentarà un recurs contra la decisió del ple de desestimar el projecte. Diaz creu que l'informe complementari que va encarregar l'ajuntament "no era motiu suficient" per denegar l'aeròdrom i el museu de l'aire.

Després de diversos mesos de polèmica, l'equip de govern va acordar ahir en un ple extraordinari aturar la tramitació. El projecte, però, ja s'havia aprovat inicialment el mes de setembre però arran de la controvèrsia generada, l'ajuntament va decidir aturar-ho i deixar en suspens l'aprovació.

Mentrestant, es van encarregar informes "complementaris" sobre l'impacte acústic i paisatgístic de la iniciativa. Un cop recopilats, el ple va aixecar la suspensió i ahir va tornar a sotmetre el projecte a aprovació. Tots els regidors presents (en faltaven dos) van votar a favor de denegar-lo. Argumenten que l'informe paisatgístic conclou que tindria un impacte molt gran per a la zona i que "els errors detectats no es poden resoldre".

El projecte preveia fer un camp de vol amb dues pistes en uns terrenys anomenats Mas Can Xicu d'uns 87.000 metres quadrats, propietat del promotor. A més, s'hi contemplen quatre hangars, en un dels quals s'ubicaria el museu amb una exposició d'aeronaus clàssiques i històriques, segons el promotor, "únic" al territori.