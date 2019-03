Recullen signatures per reobrir i regularitzar un club cannàbic tancat a Sant Feliu

L'associació cannàbica AACCCC María y Juana de Sant Feliu de Guíxos ha començat una recollida de signatures després del tancament de l'activitat per un requeriment de l'Ajuntament per mancances de seguretat antiincendis a finals de febrer.

L'entitat va rebre una denúncia d'un veí per molèsties de fums i olors i, així, el cas va arribar al consistori, on, mesos més tard, es va encarregar un informe d'inspecció que va determinar mancances en «matèria de seguretat contra incendis, d'utilització i de riscos elèctrics». A causa de l'informe, l'Ajuntament va determinar per decret a finals de febrer el cessament immediat de l'activitat del club per riscos de seguretat, així com la suspensió cautelar del subministrament d'aigua i llum.

L'associació és l'única d'aquest tipus al municipi i es troba a la travessia Barcelona número 18. Des del novembre del 2014, el local va tramitar la inscripció al Registre d'Entitats Municipals inscrivint-se com a entitat al Ministeri d'Interior al maig del mateix any. Després del recent tancament, els membres de l'associació anuncien que no comparteixen els motius del consistori i es mostren disposats a fer les modificacions tècniques necessàries per mantenir l'activitat. Segons expliquen, el tancament és perjudicial econòmicament per a ells i socialment per al municipi.

«Demanem que s'aixequi la suspensió i se'ns deixin acabar les obres que demanen els tècnics de l'Ajuntament per poder regular l'activitat», explica el president de l'entitat, Gustavo Marcelo. En aquest sentit, han començat una recollida de signatures que volen presentar al proper ple ordinari el 28 de març.

De moment n'han recollit unes 300, que esperen ampliar amb la col·laboració d'altres bars del municipi. «El tancament afecta els 400 socis i el 20 per cent d'usuaris medicinals que no tenen un accés digne i controlat a la substància i han de recórrer al mercat negre», apunta en Ramón, un membre de l'associació.

A banda de l'ordre de tancament de l'entitat al febrer, mesos abans, al novembre, el consistori va decretar una suspensió d'un any per demanar llicència a causa de la regulació que està fent el Parlament de Catalunya sobre aquests locals. La moratòria municipal fa que els negocis no puguin demanar aquestes llicències.

A causa de la denúncia del veí, es va demanar fer un seguit d'actuacions per adaptar el local i l'entitat va demanar una extensió dels terminis que el consistori no va concedir. «No es permet la pròrroga perquè mentre ells no ho arreglen hi ha afectacions a terceres persones», anuncia l'alcalde, Carles Motas. Per altra banda, l'associació ha convocat una mobilització de rebuig a la mesura el dijous vinent a les 8 de la tarda a la plaça del Mercat 1 d'Octubre.